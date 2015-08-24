صلاح: قاموس الزمالك لا يعرف إلا الفوز.. وسنقاتل للفوز بالكأس والكونفدرالية

أشاد إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك بأداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة، قائلا إن ناديه يسير في الطريق الصحيح نحو الفوز بلقبي الكأس والكونفدرالية.

وأضاف صلاح في تصريحاته لقناة الحياة 2"قاموس الزمالك لا يعرف حاليا سوى الفوز سواء في مصر أو خارجها، وأثبتنا ذلك بالفوز على الصفاقسي 3-1 رغم الغيابات العديدة".

وتابع تصريحاته"لاعبو الزمالك أدوا برجولة رغم سفرنا إلى تونس بـ16 لاعبا فقط، إلا أن فيريرا أبلغنا أن الهدف واحد هو الفوز فقط، ولو بـ11 لاعبا فقط".

وواصل"أبارك أيضا للصفقات الجديدة التي ظهرت بشكل جيد، وانسجامهم السريع مع الفريق".

وقال: لدينا مباراة صعبة أمام أورلاندو بايرتس، نسعى للفوز بها لضمان الصدارة، وهو ما لم نحققه منذ سنوات عديدة".

وأتم قائد الزمالك"أعد جماهير الفريق ليس بالفوز بكأس مصر والكونفدرالية، ولكن القتال لآخر لحظة للتتويج بالبطولتين".