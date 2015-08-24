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لافروف يؤكد رفض روسيا القاطع لتقسيم العراق

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لافروف يؤكد رفض روسيا القاطع لتقسيم العراق لافروف يؤكد رفض روسيا القاطع لتقسيم العراق
أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على رفض بلاده القاطع لـ" تقسيم العراق"، مشددا على ضرورة أن يحدد العراقيون مصيرهم بأنفسهم.

وقال لافروف، فى كلمة له خلال المنتدى الشبابى الروسى - حسبما نقلت قناة " روسيا اليوم " الاخبارية اليوم الاثنين - "إن روسيا لن تتخذ أبدا الموقف الذى صرح عنه منذ فترة دون أى خجل نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن حين قال بصراحة (يجب تقسيم العراق إلى أجزاء سنية وشيعية ومنح الأكراد ما يريدونه)"، واصفا هذا الموقف بـ"غير المقبول".

يذكر أن قائد أركان الجيش الأميركى المنتهية ولايته الجنرال ريموند أوديرنو أكد فى وقت سابق خلال الشهر الحالى أن تحقيق المصالحة بين الشيعة والسنة فى العراق تزداد صعوبة، معتبرا أن تقسيم هذا البلد "ربما يكون الحل الوحيد" لتسوية النزاع الطائفى الذى يمزقه.

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