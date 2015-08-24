بدء محاكمة 41 شخصا فى الإمارات بتهمة السعى لإقامة "دولة خلافة"

بدأت الاثنين فى ابوظبى محاكمة 41 شخصا بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابى والسعى لاقامة "دولة خلافة" بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات.

وذكرت الوكالة ان احد المتهمين لم يحضر لاسباب صحية فيما اجلت الجلسة الى 28 سبتمبر المقبل، وكانت النيابة العامة اعلنت مطلع أغسطس احالة 41 شخصا يشكلون ما يعرف ب"مجموعة شباب المنارة"، الى المحاكمة امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة الانتماء الى "تنظيم ارهابي" بهدف الاطاحة بالسلطة واقامة "دولة خلافة" اسلامية.

ونادرا ما تجرى محاكمات جماعية بتهمة الارهاب فى الامارات، خاصة ان الجماعات الاسلامية المسلحة لم تضرب حتى الآن فى هذه الدولة الخليجية بعكس دول عربية اخرى.

وقال النائب العام سالم سعيد كبيـش لوكالة الانباء الاماراتية فى الثانى من أغسطس ان هؤلاء الاشخاص "من عدة جنسيات" وبينهم اماراتيون، مشيرا الى "انهم انشأوا واسسوا واداروا جماعة ارهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيرى الارهابى المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر".

واضاف كبيش ان هؤلاء كانوا يريدون "الانقضاض على السلطة فى الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة".

والشهر الماضى نفذت السلطات الاماراتية عقوبة الاعدام بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمى (30 عاما) بعد ادانتها بقتل المدرسة الاميركية ابوليا ريان (47 عاما) فى ديسمبر طعنا "لغرض ارهابي".