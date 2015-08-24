مقتل 53 من ميليشيات الحوثى وصالح فى قصف للتحالف على مواقعهم فى مأرب

أعلنت مصادر بالمقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء أن 53 من عناصر الميليشيات التابعة للحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح قتلوا فى قصف لطائرات التحالف العربى على مواقعهم وتجمعاتهم فى مأرب منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

ونقل موقع "مأرب برس" عن المصادر قولها إن طائرة استهدفت صاروخ سكود غرب مأرب ودمرته تماما، كما تم تدمير خمسة أطقم عسكرية وثلاث شاحنات محملة بالذخيرة.

ووصلت إلى مأرب، التى تشهد معارك يومية بين المقاومة والميليشيات، أسلحة ومعدات عسكرية من دول التحالف العربى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لدعم المقاومة فى حربها ضد الميليشيات.

ولفت الموقع إلى أن دول التحالف قدمت 265 عربة عسكرية، و180 قاطرة تحمل دبابات ومدفعية وقاذفات صواريخ، وعدد من قطع المدفعية ذاتية الحركة، وخمس قاطرات ذخيرة، وطائرتى استطلاع صغيرة، إلى جانب تدريب ألف جندى يمنى فى السعودية.