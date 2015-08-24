مدير الصحة النفسية بالخانكة بعد إقالته: أطالب بالتحقيق معى ولو غلطان أتعاقب

أكد الدكتور مصطفى شحاتة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تعليقا على قرار إقالته بعد حواره لـ"اليوم السابع " والحديث عن ضعف الإمكانيات ووفاة 11 نزيلا من مرضى المستشفي، أنه يطالب المسئولين بإحالته للتحقيق، قائلا " أنا عاوز المسئولين يحققوا معايا ولو كنت غلطان يعاقبوني وإذا كنت مش غلطان يجب عليهم الاعتذار ".

وقال شحاته فى تصريح لـ " اليوم السابع " إن المسئولين حتى الآن لم يخاطبوني بشأن أي تحقيق حول واقعة وفاة 11 مريضا من نزلاء المستشفى وعاقبوني فقط بعد إجرائي حوار مع" اليوم السابع" ولم يتم التحقيق معي بعد وفاة المرضى، مؤكدا أنه لم يخطئ قائلا " انا طبيب ناجح في كل مراحل حياتي وكنت مسئولا ناجحا وعندي جهاز داخلي "ضميري " الذي يحاسبني علي أي شئ في عملي.

وذكر شحاتة أن الهدف من إقالته هو تهدئة الرأي العام فقط وليس بسبب خطأ اقترفه أو إهمال منه فقد اتخذت الاجرءات المطلوبة في الوقت المناسب وبالإمكانيات المتاحة.