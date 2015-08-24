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محافظ الأقصر ينهى فعاليات"اليوم المفتوح"بإسنا

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محافظ الأقصر ينهى فعاليات"اليوم المفتوح"بإسنا محافظ الأقصر ينهى فعاليات"اليوم المفتوح"بإسنا
أنهي محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، زيارته لمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وذلك عقب ختام فعاليات "اليوم المفتوح " مع أهالي قرية أصفون.

شارك فى الفعاليات كلا من محمد سيد سليمان، رئيس المدينة، ومديري الإدارات ووكلاء الوزارات المعنيين بمشكلات المواطنين، والعميد أحمد طارق، مدير عام المتابعة الميدانية لبحث المشكلات والعمل على حلها.

واستمع المحافظ لجميع لمشكلات المواطنين بالقرية و أغلبها يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، و خدمات المياة والكهرباء والإنقطاع المتكرر للتيار ووافق بدر على طلب أهالي مدينة إسنا بإطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد عبد الحميد الدرديري، على المدرسة الابتدائية التي تعلم بها فى قرية توماس 3 التابعة لمركز إسنا مؤكداً أن الشهيد يستحق أكثر من ذلك وسيلبي جميع المطالب التي من شأنها تخليد اسمه .

كما وافق محمد بدر على تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي وآخر لبنك في قرية أصفون، مشدداً علي أن فتح الفرعين يتيح فرصة لتشغيل عدد كبير من شباب المحافظة فضلًا عن تخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً أنه التقى عدد من مسئولي بنك مصر فرع الأقصر مطلع الشهر الجاري لبحث إنشاء فروع للبنك فى مراكز المحافظة.
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مصر 365

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