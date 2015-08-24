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اجتماع لأعضاء الإدارة الصحية بأرمنت لبحقث افتتاح وحدة بنجع العرب

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اجتماع لأعضاء الإدارة الصحية بأرمنت لبحقث افتتاح وحدة بنجع العرب اجتماع لأعضاء الإدارة الصحية بأرمنت لبحقث افتتاح وحدة بنجع العرب
عقد محمد بغدادي مدير الإداره الصحية بأرمنت، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مدير الشئون المالية والادارية ومدير شئون العاملين بمندوبي الصرف ومحرري الماهيات وكتبة الوحدات الصحية، لمناقشة الاعمال المكلفين بها والاستفادة من القوي العاملة لسد العجز على مستوي وحدات وديوان الادارة الصحية والاستعداد لفتح الوحدة الصحية بنجع العرب.

واكد محمد بغدادي – خلال الإجتماع - الانتهاء من صيانة أعمال السويتش وتفعيل خدمة الاتصال التليفوني الداخلي داخل مكاتب وأقسام الإدارة الصحية في إطار تيسير العمل بالإدارة الصحية، مؤكداً على أن مشروع ميكنة مكاتب الصحة والوحدات الصحية لتسجيل المواليد والوفيات الذي سيقام بالإدارة سيحقق جودة البيانات والربط الإلكتروني مع جميع المصالح الحكومية.

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