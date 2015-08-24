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إدارة أرمنت الصحية بالأقصر تتسلم غدا مبنى مكافحة البلهارسيا والملاريا

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إدارة أرمنت الصحية بالأقصر تتسلم غدا مبنى مكافحة البلهارسيا والملاريا إدارة أرمنت الصحية بالأقصر تتسلم غدا مبنى مكافحة البلهارسيا والملاريا
قال محمد بغدادى، مدير الإدارة الصحية بأرمنت فى الأقصر، اليوم الإثنين، إن الإدارة ستتسلم غدًا الثلاثاء، المبنى الجديد لوحدتى مكافحة القواقع والبلهارسيا، ومكافحة الملاريا فى قرية الرياينة، فى إطار الاستفادة من المبانى المنضمة حديثا للإدارة الصحية بأرمنت.

وكان محمد بغدادى قد عقد اجتماعًا مع كل من مدير الشئون المالية والإدارية، ومدير شئون العاملين بمندوبى الصرف، ومحررى الماهيات، وكتبة الوحدات الصحية، لمناقشة الأعمال المكلفين بها، والاستفادة من القوى العاملة على أكمل وجه، لسد العجز على مستوى وحدات الإدارة الصحية، وديوان الإدارة، والاستعداد لفتح الوحدة الصحية بنجع العرب.

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مصر 365