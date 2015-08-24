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تنظيف البشرة بالماس يتخطى 7000 $

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تنظيف البشرة بالماس يتخطى 7000 $ تنظيف البشرة بالماس يتخطى 7000 $

قامت خبيرة تجميل المشاهير سكوت فنسنت بوربا Scott Vincent Borba  بابتكار علاجات للوجه وتقشير البشرة بآلاف الدولارات، وهذه العلاجات تقضي بفرك وجوه الزبائن باستخدام المجوهرات الثمينة، بما في ذلك الماس والياقوت.

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علاج للوجه بالماس والياقوت HD بـ 7000 $
هذه التجربة الفريدة من نوعها تعمل على استخراج كل فوائد الماس والياقوت لتغذية خلايا البشرة، وتنتهي بوضع قناع من ألياف البارافين الحريري.
أهم ما ستلاحظينه بعد تجربة هذا العلاج هو تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يجعل بشرتك مرنة من الجلسة الأولى فيمنع تشكيل الخطوط، التصبغات، حب الشباب والرؤوس السوداء، كما يحدّ من الأمراض الجلدية.

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