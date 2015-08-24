كيندل جينر غاضبة ونيك جوناس ينفي علاقتهما

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع Kendall Jenner غاضبة لأنّ النجم Nick Jonas لا يبادلها نفس شعور الغرام.

بدوره، نفى النجم Nick البالغ من العمر 22 عاماً الأخبار التي تفيد بأنّ هناك علاقة غرامية تجمعه بالعارضة Kendall، إذ قال:" نحن لا نتواعد".

ولفت النجم إلى أنه مجرد صديق لـ Kendall، وهو يخرج معها بصفتها الصديقة المقرّبة لـ Gigi Hadid حبيبة شقيقه Joe Jonas .

وذكر Nick Jonas أنه لا يركّز حالياً إلا على العمل كما أنه عازب في الوقت الحالي.

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