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ابنة نادين نسيب نجيم تحمل دفتر شيكات

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ابنة نادين نسيب نجيم تحمل دفتر شيكات ابنة نادين نسيب نجيم تحمل دفتر شيكات

الإثنين 24-08-2015 22:03

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صوراً لإبنتها "هيفين"، على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، بدت فيها وهي تنتعل حذاء كعب عالي وتحمل حقيبة يد والدتها.

نادين كتبت تحت الصورة الحوار الذي تبادلته مع "هيفين" فجاء فيه: "بنتي حضّرت حالها، لبست كعب عالي، أخدت دفتر الشيكات، حملت جزدان وفلّت"، وعندما سألتها"ماما لوين؟" ردت" going ".

يشار إلى أن نادين هي أم لولدين "هيفين" وجوفاني"، كما أنها من بين الفنانات القلائل اللواتي لا يمانعن نشر صور أولادهن في الإعلام بين وقت وآخر.

فنياً، تستعد نادين لتصوير مسلسل "سمرا"، أما آخر أعمالها فكان مسلسل "تشيللو" الذي جمعها بالممثلين يوسف الخال وتيم حسن.

 

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