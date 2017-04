هل سيؤدي Christian Bale دور Enzo Ferrari؟

كشف المخرج Michael Mann أنه اختار الممثل Christian Bale لتأدية دور سائق سيارات السباق والمستثمر الايطالي Enzo Ferrari ومؤسس فريق Ferrari لسباق السيارات الذي أصبح مالك العلامة التجارية لهذه السيارات الإيطالية الرياضية. يأتي هذا الخبر بعد 15 عاماً على التحضيرات والمحاولات الحثيثة التي قام بها المخرج المذكور ليرى فيلمه النور، وبالرغم من أنه لم يجد حتى اليوم الدعم المادي المطلوب من أي من الاستوديوهات الكبيرة في هوليوود، أعلن Michael Mann أن التصوير سيبدأ الصيف المقبل. الفيلم وعنوانه المبدئي Enzo مقتبس عن كتاب Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races للكاتب Brock Yates. أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها Bale و Mann بعد سبع سنوات من تعاونهم في فيلم Public Enemies. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Christian Bale عنوانه Knight of Cups وسيبدأ عرضه في الصالات العربية في مطلع السنة المقبلة.