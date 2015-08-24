مرض حاتم إدار شائعة أم حقيقة؟

مازال الوسط الفني المغربي، متفاجئاً من خبر إصابة الفنان الشاب حاتم أدار بمرض السرطان، حيث تم نشر الخبر في العديد من المواقع الالكترونية والجرائد المغربية، والتي أفادت أن "حاتم أصيب بوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج والقيام ببعض الفحوصات اللازمة لتأكد من سلامة وضعه الصحي، ليتبين بعد ذلك أنه مصاب بمرض السرطان، وقد إستأنف رحلة العلاج ضد هذا المرض الخبيث قبل أيام قليلة فقط" حسب المصدر ذاته.

"سيدتي نت" بدورها، حاولت الاتصال بحاتم عدة مرات للتأكد من صحة الخبر، لكنه لم يجيب على الاتصال.

يذكر أن خريج برنامج "سوبر ستار"، كان قد قام مؤخراً بجولة فنية بالعديد من المدن المغربية، ومن أهمها سهرته الأسبوع الماضي بمدينة المضيق والتي تزامنت مع إحتفال معجبيه بعيد ميلاده، كما أحيا قبل يومين فقط حفلاً بمناسبة ذكرى عيد الشباب.

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