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صورة وفيديو - لجنة التظلمات تؤجل التحقيق مع أحمد الشيخ

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صورة وفيديو - لجنة التظلمات تؤجل التحقيق مع أحمد الشيخ صورة وفيديو - لجنة التظلمات تؤجل التحقيق مع أحمد الشيخ

قررت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري برئاسة المستشار ضياء الدرجللي تأجيل التحقيق مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي إلى يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك قد قام بشكوى الشيخ بداعي توقيعه لناديين في وقت واحد وقررت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف اللاعب أربعة أشهر مع تغريمه 133 ألف جنيه.

وعلى الرغم من أن الزمالك قام بسحب شكواه بعد ذلك، لكن الأهلي قرر السير في قضيته ليؤكد خطأ لجنة شؤون اللاعبين بتوقيع عقوبات على لاعبهم مؤكدين صحة موقفهم في التعاقد معه.

وأفاد مراسل FilGoal.com بأن لجنة التظلمات قررت تأجيل التحقيق مع الشيخ إلى يوم الخميس المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها بسبب سفر أحد أعضائها إلى الأقصر.

وقال هشام عبد ربه محامي الشيخ في تصريحات له بأن التحقيق سوف يتم إجرائه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس المقبل.

شاهد أحمد الشيخ بعد أثناء خروجه من اتحاد الكرة

شاهد تصريحات محامي الشيخ

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