انتبه..حفظ المشروبات والطعام الساخن بعبوات بلاستيك يسبب السرطان والعقم

حذرت العديد من الأبحاث الطبية السابقة من المخاطر الصحية للعبوات البلاستيكية المستخدمة فى تناول الطعام أو الشراب، وخاصة إذا كان ساخناً.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوستن الأمريكية، أن الحرارة المرتفعة تتسبب فى نفاذ بعض المواد الكيميائية من البلاستيك إلى الطعام والشراب، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

ووفقاً للدراسة المنشورة فى العام الماضى فإن هناك نحو 175 مادة كيميائية تتسرب من البلاستيك الساخن إلى الطعام والشراب تتسبب فى أضرار صحية خطيرة، وترفع فرص الإصابة بالسرطانات والعقم وتضر بنمو الجنين داخل الرحم.

وحذر تقرير سابق صادر عن الجمعية البريطانية لأبحاث السرطان من الأضرار الصحية الناجمة عن تغليف الأطعمة فى أغلفة بلاستيكية وخاصة قبل تسخينها فى الميكروويف.

ومن أخطر المواد التى تتسرب من العبوات والأكواب والحافظات البلاستيكية، حسب التقرير: مادة البيسفينول " Bisphenol A"، وأثبتت الدراسات المعملية أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدى، وكما يؤدى إلى البلوغ المبكر بين الفتيات، وكما حذر التقرير من تكرار استخدام زجاجات المياه المعدنية وإعادة ملئها بالمياه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Environmental Health Perspectives"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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