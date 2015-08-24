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تنظيم القاعدة فى اليمن يفجر مبنى الأمن السياسى بحضرموت

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تنظيم القاعدة فى اليمن يفجر مبنى الأمن السياسى بحضرموت تنظيم القاعدة فى اليمن يفجر مبنى الأمن السياسى بحضرموت
فجرت عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن ، مبنى الأمن السياسى (المخابرات) فى منطقة خلف بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن .

وذكر "بوابة حضرموت" اليمنية أن عناصر القاعدة كانت تسيطر على المبنى منذ عدة أشهر ، وتنشط القاعدة فى حضرموت وتقوم بعمليات ضد الجيش والأمن الا أنها ومنذ قيام الحرب فى الجنوب أواخر شهر مارس الماضى لم تقم بأى عملية على الاطلاق .

وكانت عناصر القاعدة قد فجرت مبنى الأمن السياسى فى عدن - أمس الأول - فى خطوة يبدو أنها تهدف إلى اتلاف السجلات والأدلة التى تثبت تورط عناصرها فى عمليات إرهابية.

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مصر 365