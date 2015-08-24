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فلسطين تدين تصريحات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن المرابطين فى الأقصى

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فلسطين تدين تصريحات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن المرابطين فى الأقصى فلسطين تدين تصريحات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن المرابطين فى الأقصى
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصريحات العنصرية لوزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان، بشأن مطالبته لوزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعالون، باعتبار الجمعيات الفلسطينية الناشطة فى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمرابطة فيه "جمعيات خارجة عن القانون ومحرضة على العنف".

وأكدت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أن هذه التصريحات، ما هى إلا دليل جديد على مضى الإسرائيلية فى استهدافها للمسجد الأقصى المبارك، من أجل السيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهى تمثل قلبا وتشويها للحقائق وتضليلا للرأى العام العالمي، خاصة وأن الحرم القدسى الشريف يواجه يوميا هجمات تدنيس واقتحام من قبل مجموعات وجمعيات يهودية متطرفة تدعو وبشكل علنى إلى هدم الأقصى وإقامة "الهيكل" المزعوم، وهو ما لا يعتبره الوزير الإسرائيلى أردان تحريضا ودعوة للعنف والتطرف! .

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