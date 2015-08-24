إنابة مديرية التربية والتعليم بقنا لتنفيذ أعمال الصيانة بالمدارس

قرر عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنابة مديرية التربية والتعليم لتنفيذ أعمال الصيانة بمدارس المحافظة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك فى اطار المشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذي يهدف الى إزالة جميع عناصر الخطورة عن المبنى التعليمى ومستخدميه قبل بداية العام الدراسى الجديد 2015/2016 .

أوضح الهجان ان وزير التربية والتعليم وافق على مساهمة وحدة دعم اللامركزية بالوزارة مع مديرية التربية والتعليم بقنا فيما يتعلق بأعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والتى لا تحتاج الى مستوى فني عالي وتخصص دقيق لتنفيذها.

مضيفاً ان هذا المشروع سوف يساهم فى رفع كفاءة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد لتليق بأبنائنا الطلاب وحتى يشعر المجتمع بالجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل النهوض بالعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة بالمدارس لضمان الحفاظ على نفس مستوى الصيانة طوال العام.