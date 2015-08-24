محافظ الشرقية يبحث إنشاء منطقة لوجستية للخضراوات والفاكهة بـ"الحسينية"

التقى الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، وفدا من رجال الأعمال بديوان عام المحافظة، بحضور نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وجاء ذلك لبحث إمكانية إنشاء منطقة لوجستية للخضراوات والفاكهة على مساحة 12 فدانا بمدينة الحسينية، تتضمن منطقة تدريب ومنطقة تخزين ومنافذ للبيع، بالإضافة إلى تخطيط منطقة 12 فدانا بقرية العصلوجى مركز الزقازيق.

شارك فى الحضور المهندس ياسر أحمد عباس، نائب جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس حازم الديب، الرئيس التنفيذى لشركة إنشاء وتعمير، ومسئول الاستثمار بالمحافظ.