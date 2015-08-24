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الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط : لدينا تخصيص لإقامة محطة صرف صحى

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الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط : لدينا تخصيص لإقامة محطة صرف صحى الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بدمياط : لدينا تخصيص لإقامة محطة صرف صحى
قال مجدي حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط تعقيبا على مانشره"اليوم السابع " بعنوان قرية النجارين بدمياط غارقة فى مياه الصرف الصحي بتاريخ 21 أغسطس الجاري الموافق يوم الجمعة ، أن مشروع محطة الصرف الصحي صدر لها قرار رقم 888 لسنة 2015 من مجلس الوزراء على مساحة 300 م وتم الاتصال بالمهندس سيد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع لخدمة أهالى القرية.

وفيما يخص مركز الشباب فقد تم تخصيص مساحة 6 آلاف متر مربع لإقامة مراكز شباب منها 4250 م لإقامة مركز شباب البساتين وذلك برقم تخصيص 328لسنة 2015.

ومساحة 1200 متر لنادى كفر البطيخ إلا أن المساحة تتبع جهاز تعمير دمياط الجديدة وهى تحتاج إلى موافقة وزارة المالية والخزانة العامة.

وأضاف حطب أنه تم توجيه لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس لمتابعة الوحدة الصحية واستدعاء المواطنين المتضررين والذين ابلغوا شكواهم إلى اليوم السابع وتم الاستماع الى شكواهم وأكدوا انتهاء أسباب الشكوى.

كما تم توجية حملة نظافة موسعة على مدار يومين بجميع أنحاء قرى ومدن التابعة للوحدة المحلية ومن بينها قرية النجارية وتم إزالة أسباب الشكوى.

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http://www.youm7.com/story/2015/8/21/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/2314142#.Vds8Wvmqqko
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