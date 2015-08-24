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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستبعد رئيس لجنة و16 عضواً بأسوان للإهمال

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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستبعد رئيس لجنة و16 عضواً بأسوان للإهمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستبعد رئيس لجنة و16 عضواً بأسوان للإهمال

>قرر الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استبعاد رئيس لجنة إدفو ومساعديه و 16 من أعضاء لجنتى إدفو وأسوان، لإهمالهم فى أداء عملهم.

جاء ذلك خلال جولة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمعهدى إدفو والإمام محمد متولى الشعراوى للبنين بأسوان، لمتابعة سير الامتحانات.

وأكد الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أصدر قراراً، باستبعاد رئيس لجنة إدفو، ومساعديه، و8 من أعضاء اللجنة، وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات لإهمالهم فى أداء عملهم، كما قرر نقل عميدة معهد فتيات القراءات بإدفو، لإهمالها فى أداء مهامها الوظيفية.

وأضاف الشيخ عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قرر أيضاً استبعاد 8 من أعضاء لجنة الإمام محمد متولى الشعراوى للبنين بأسوان، وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 3 سنوات.

وأشاررئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، إلى أن جولة رئيس قطاع المعاهد شملت نظر الطلبات المقدمة من الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وتتمثل فى تطوير استراحات المنطقة، وإنشاء جناح تكميلى للمنطقة بهدف التوسعة، ومتابعة خطة الصيانة للمعاهد قبل بدء العام الدراسى، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية.

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مصر 365