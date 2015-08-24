تشكيل لجنة لحل مشكلة الصرف الصحى بمساكن الناصرية غرب الإسكندرية

أجرى علاء يوسف، رئيس حي العامرية، جولة ميدانية لمتابعة حل لمشكلة الصرف الصحى ببلوكات 21،22،23 بمساكن الناصرية الجديدة.

وقرر تشكيل لجنة من كل من مدير عام الصرف الصحى بالعامرية ورئيس قطاع الناصرية، وذلك للمعاينة على الطبيعة لإحلال وتجديد الخط المتهالك، ومعاينة المعوقات التى تحول دون التنفيذ، لعرضها فى اجتماع المرافق القادم بالحى أمام الجهاز التنفيذى وشركة الصرف الصحى لاتخاذ اللازم.

من جهه أخرى، قام مدير المتابعة الميدانية بحي العامرية ثاني بمتابعة أعمال إنشاء كوبري أبو بسيسه أعلى مصرف النوبارية.



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