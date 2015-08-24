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إزالة 855 حالة إشغالات وتعديات فى مدينة بنى سويف

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إزالة 855 حالة إشغالات وتعديات فى مدينة بنى سويف إزالة 855 حالة إشغالات وتعديات فى مدينة بنى سويف
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بالتنسيق مع قسم المرافق حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بهدف إستعادة الشكل الجمالي وتحسين الحالة المرورية بالميادين والشوارع .

أسفرت الحملات التي قادها العميد أحمد عيطة رئيس الوحدة المحلية والرائد وليد الخولي رئيس قسم المرافق ، عن إزالة 855 حالة بمدينة بني سويف تنوعت ما بين باعة جائلين لا يحملون تراخيص، واصحاب محال تعدوا على الرصيف، وأكشاك مخالفة وغير مرخصة وتندات وبروز محلات .
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