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بالصور.. حملة لإزالة التعديات من محور ترعة المحمودية بالإسكندرية

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شن حى وسط بالإسكندرية، حملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من ترعة المحمودية أمام الوكالة، وميدان الجمهورية بمحطة ، وشارع محرم بك، وأمام نادى الترام، تحت إشراف المهندسة سعاد حلمى، رئيسة الحى، وبالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الرصد البيئى.

وأشارت رئيس الحى فى بيانٍ لها إلى أن الحملة تأتى فى ضوء حرص الدولة على القضاء على ظاهرة الإشغالات، فى إطار تحقيق أهداف المحافظة بفرض هيبة الدولة وإقامة دول القانون، والسعى الدائم إلى الالتزام باللوائح والقواعد، والتى يجب على المواطنين الالتزام بها، لإعادة الانضباط للشارع، والوصول به إلى أعلى درجات التقدم والرقى.

وتحفظت شرطة المرافق على عربيتى "كارو"، وجوانى فرز قمامة، وتحرير محضر رصد بيئى للنباشين من ترعة المحمودية، وميدان الجمهورية، أمام محطة مصر التى تعوق المارة، لما تسببه من مشاكل بصفة مستمرة لأهالى المنطقة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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