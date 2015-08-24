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محافظ المنوفية يوقع برتوكولا مع "العدل" لتأمين المنشآت القضائية

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وقع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية برتوكول مع وزارة العدل بحضور المستشار مجدي حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائي لتأمين المنشآت القضائية بالمحافظة حضره المستشار صبري البنا رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية والمستشار وائل عمران نائب رئيس المحكمة، واللواء أحمد محمد عتمان نائبا عن مدير أمن المنوفية ومدير ادارة الدفاع المدنى.

اليوم السابع -8 -2015

و استعرض مساعد وزير العدل للأمن القضائي وباقى أعضاء اللجنة إجراءات التأمين المطلوبة والمتخذة بمعرفة المختصين من قبل وزارة الداخلية والمحافظة وعرض الثغرات الأمنية التى تم الوقوف عليها من خلال معاينة محكمة شبين الكوم الابتدائية ومحكمة قويسنا الجزئية ومناقشتها مع المحافظ ونائب مدير الامن واستعرض المطالب اللازمة لتحقيق المستوى المناسب من الامن للمنشآت القضائية ووعد محافظ المنوفية بتكثيف الجهود لتحقيق المطالب المطروحة من اللجنة لتحقيق .

اليوم السابع -8 -2015

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط مان تقدم الأمم ورقيها مرهونٌ بالقضاء العادل؛ لأنه إذا وُجد في أمة يَنشر الأمن والأمان والاستقرار فهو في يد الضعيف سلاحٌ متين وفي يد القوي سراج يضيء له طريق الحق .

اليوم السابع -8 -2015

يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل نسق مع محافظ المنوفية وأوفد المستشار مجدي حسين عبد القادر مساعده لشئون الامن القضائي على راس لجنة بعضوية المستشارين يحيي عبد العزيز نائب مساعد وزير العدل للامن القضائي ووائل الشيمي رئيس المكتب الفنى للامن القضائي واللواء احمد مأمون لتفعيل إدارة الامن القضائي المستحدثه والخاصة بتأمين المحاكم سواء المنشآت أو الافراد أو الوثائق والمعلومات وكيفية حفظها وتداولها، وأيضا الجهات المعاونة ( شهر عقارى / طب شرعى / خبراء) وذلك بالمرور على جميع المحاكم على مستوى الجمهورية،وقد بدأت اللجنة أعمالها بالمرور على محكمة شبين الكوم الابتدائية ومحكمة قويسنا الجزئية .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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