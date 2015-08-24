أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة وزارية تزور معرض الصحافة المدرسية السنوى بالسويس

Google+ Print
قامت لجنة بوزارة التربية والتعليم بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات بالسويس وحضور معرض مركز تنمية القدرات الصحفية المدرسية و النشاط الصيفى و الذى يقيمه سنوياً توجيه الصحافة المدرسية بالتعاون مع أخصائى الصحافة المدرسية بكل مدارس المحافظة بحضور عبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم السويس.

وقد شملت أجنحة المعرض مجلات حائطية ما بين الشاملة و المتخصصة و رسومات جدارية و مجلات الربع ساعة و لوحات تعريفية و إرشادية و أبحاث و قصص قصيرة و مقالات و مناقشات.

شارك افتتاح المعرض فى حضور جيهان كمال حامد موجه عام الصحافة المدرسية محمد خزيم مدير العلاقات العامة بالمديرية و صلاح الدين كمال موجه عام الأنشطة و عادل خضارى مدير الخدمات بإدارة شمال و سوزان كمال موجه أول جنوب و إيمان أحمد موجه أول شمال و عفاف عمارة موجه و منسق عام و الإشراف الفنى للمعرض و نخبة من الأخصائين المشرفين على أعمال المركز.

و فى ختام المعرض أشاد الحاضرون بحفاوة الاستقبال من قبل إدارة مدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة التى استضافت فعاليات المعرض موجهين الشكر الجزيل إلى مديرتها سامية يعقوب التى أسهمت فى الحفاظ على المستوى المميز للمعرض .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365