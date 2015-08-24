لجنة وزارية تزور معرض الصحافة المدرسية السنوى بالسويس

قامت لجنة بوزارة التربية والتعليم بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات بالسويس وحضور معرض مركز تنمية القدرات الصحفية المدرسية و النشاط الصيفى و الذى يقيمه سنوياً توجيه الصحافة المدرسية بالتعاون مع أخصائى الصحافة المدرسية بكل مدارس المحافظة بحضور عبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم السويس.

وقد شملت أجنحة المعرض مجلات حائطية ما بين الشاملة و المتخصصة و رسومات جدارية و مجلات الربع ساعة و لوحات تعريفية و إرشادية و أبحاث و قصص قصيرة و مقالات و مناقشات.

شارك افتتاح المعرض فى حضور جيهان كمال حامد موجه عام الصحافة المدرسية محمد خزيم مدير العلاقات العامة بالمديرية و صلاح الدين كمال موجه عام الأنشطة و عادل خضارى مدير الخدمات بإدارة شمال و سوزان كمال موجه أول جنوب و إيمان أحمد موجه أول شمال و عفاف عمارة موجه و منسق عام و الإشراف الفنى للمعرض و نخبة من الأخصائين المشرفين على أعمال المركز.

و فى ختام المعرض أشاد الحاضرون بحفاوة الاستقبال من قبل إدارة مدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة التى استضافت فعاليات المعرض موجهين الشكر الجزيل إلى مديرتها سامية يعقوب التى أسهمت فى الحفاظ على المستوى المميز للمعرض .



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