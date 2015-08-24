بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان سهل بركة بالفرافرة

قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة تفقدية لمركز الفرافرة.

وذلك لمتابعة القرى الجديدة التي تم إقامتها بمنطقة سهل بركة بالفرافرة و البالغ عددها 3 قرى سعة 2000 وحدة سكنية المزمع توطينها خلال المرحلة القادمة ضمن مشروع المليون فدان وتضم القرى الجديده فى المنطقه الاولى والمقامه على مساحه 10 الاف فدان وتم الانتهاء من حفر عدد 40 بئر بها وتم تنفيذ جميع اعمال البنيه الاساسيه لنظم الرى الحديث وجاهزه للتسليم وسوف يستفيد منها حوالى 2000 شاب.

وفى المنطقه الثانيه شمال سهل بركه على مساحه 21 الف فدان تم تنفيذ عدد 40 بئر مياه بها وجارى تنفيذ عدد 60 بئرا أخرى وفى المنطقة الثالثة شرق سهل بركة بمسافة 30 كم بمساحة خمسة آلاف فدان وجارى تنفيذ الطريق المؤديه لعدد 20 بئرا بها.

وأكد وزير الزراعة أن الرئيس السيسى وجه بزياة مساحة المشروع ليصبح مشروع المليون و500 ألف فدان ونصيب الوادى الجديد من المساحة الزائدة بالمشروع حوالى 250 ألف فدان بالفرافرة وشرق العوينات.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن نصيب محافظة الوادى الجديد من الزيادة الجديدة تضاف إلى مشروع المليون فدان، تبلغ 50% من حجم هذه الأراضى الجديدة بواقع 150 ألف فدان بالفرافرة، و100 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات. مشيرا أن مشروع المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يشمل مناطق: الفرافرة – غرب الموهوب – شرق العوينات بمساحات تتعدى 200 ألف فدان.



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