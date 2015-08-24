أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان سهل بركة بالفرافرة

Google+ Print
قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة تفقدية لمركز الفرافرة.

اليوم السابع -8 -2015

وذلك لمتابعة القرى الجديدة التي تم إقامتها بمنطقة سهل بركة بالفرافرة و البالغ عددها 3 قرى سعة 2000 وحدة سكنية المزمع توطينها خلال المرحلة القادمة ضمن مشروع المليون فدان وتضم القرى الجديده فى المنطقه الاولى والمقامه على مساحه 10 الاف فدان وتم الانتهاء من حفر عدد 40 بئر بها وتم تنفيذ جميع اعمال البنيه الاساسيه لنظم الرى الحديث وجاهزه للتسليم وسوف يستفيد منها حوالى 2000 شاب.

وفى المنطقه الثانيه شمال سهل بركه على مساحه 21 الف فدان تم تنفيذ عدد 40 بئر مياه بها وجارى تنفيذ عدد 60 بئرا أخرى وفى المنطقة الثالثة شرق سهل بركة بمسافة 30 كم بمساحة خمسة آلاف فدان وجارى تنفيذ الطريق المؤديه لعدد 20 بئرا بها.

اليوم السابع -8 -2015

وأكد وزير الزراعة أن الرئيس السيسى وجه بزياة مساحة المشروع ليصبح مشروع المليون و500 ألف فدان ونصيب الوادى الجديد من المساحة الزائدة بالمشروع حوالى 250 ألف فدان بالفرافرة وشرق العوينات.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن نصيب محافظة الوادى الجديد من الزيادة الجديدة تضاف إلى مشروع المليون فدان، تبلغ 50% من حجم هذه الأراضى الجديدة بواقع 150 ألف فدان بالفرافرة، و100 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات. مشيرا أن مشروع المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية يشمل مناطق: الفرافرة – غرب الموهوب – شرق العوينات بمساحات تتعدى 200 ألف فدان.

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا