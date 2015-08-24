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فيديو.. نماذج نسائية مشرفة في القوات المسلحة

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فيديو.. نماذج نسائية مشرفة في القوات المسلحة فيديو.. نماذج نسائية مشرفة في القوات المسلحة

أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية" بدورته الأولى سينطلق في 28 أغسطس في ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من العام 1975 وسيخصص للاحتفاء بالمرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة تقديرا وتثمينا لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذا الميدان.

وأكدت سموها أن المرأة الإماراتية أثبتت بشكل عام جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولت من مهام وأوكل اليها من مسؤوليات وأكدت حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والامن.

ومرفق بالخبر تقرير عن نماذج نسائية إماراتية مشرفة في القوات المسلحة، تحدثن عن اعتزازهن بالانضمام إلى القوات المسلحة، وأبدين سعادة غامرة بالحصول على هذه الفرصة لخدمة وطننا الغالي، مشيرات إلى الدعم اللامحدود من القوات المسلحة في سبيل إكمال تعليمهن وتوفير سبل النجاح والتميز.
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