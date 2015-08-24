المرتبة اللينة قد تعرّض الرضيع للموت المفاجئ

حذّرت وزارة الأسرة بولاية سارلاند الألمانية، من استخدام المراتب اللينة أو الوسائد على فراش الأطفال الرُضع؛ لأنها تزيد من خطر التعرض لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

ولحماية الرضيع من هذا الخطر تنصح الوزارة، التي تتخذ من مدينة زاربروكين مقراً لها، بأن ينام الرضيع على مرتبة صلبة لا يغوص فيها، مؤكدةً ضرورة أن ينتبه الآباء جيداً إلى وضعية الطفل أثناء نومه؛ حيث ينبغي ألا ينزلق رأسه تحت الغطاء، لافتةً إلى أن المواظبة على تهوية حجرة الطفل تُسهم في خلق جو مناسب يُساعده على التنفس بشكل جيد.

وكي يتأكد الآباء ما إذا كان طفلهم يرتدي ثياباً ومُغطى بأغطية تكفي لتدفئته أثناء النوم أم لا، أشارت الوزارة إلى أنه يُمكنهم ملامسة مؤخرة رقبته أو المنطقة الموجودة بين كتفيه، لافتةً إلى أن بشرة الطفل يجب أن تكون دافئة في هذه المنطقة من دون أن تتصبب عرقاً.