23 باخرة تقل 1122 سائحًا بين الأقصر وأسوان

شهدت السياحة النيلية بمحافظة الأقصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الحالي، حيث بلغ عدد البواخر والفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان 23 باخرة من أصل 253 باخرة بعدد نزلاء 1122 نزيل بنسبة 4.98 %.

وقال الخبير السياحي أشرف فراج، إن الجنسيات الغالبة المتواجدة علي متن هذه الفنادق العائمة هي الألمانية والصينية والفرنسية.

وأرجع فراج التراجع في أعداد السائحين لموجة الحر الأخيرة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي تسببت في عزوف العديد من السياح عن زيارة الأقصر وأسوان .

وصل اليوم عدد البواخر السياحية التى تعمل مابين الأقصر وأسوان الى 23 باخرة من أصل 253 باخرة وعلى متنهم عدد 1122 سائح بنسبة مئوية 4.98% والجنسيات الغالبة الألمانية والصينية والفرنسية .