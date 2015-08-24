«المصريين الأحرار»: انخفاض أسعار بترول الخليج أثر على البورصة في مصر

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة الاقتصادية للحزب قامت ببحث الأسباب الأخيرة لخسائر البورصة، حيث أكدت أن انخفاض أسعار البترول في الخليج، وتباطئ البورصة الصينية كان لهما التأثير على أداء البورصة في مصر.

وأشار وجيه، خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب الذي عقد الاثنين 24 أغسطس، بمقر الحزب الرئيسي إلى أن المصريين الأحرار يعي جيداً أهمية الاقتصاد بالنسبة، معرباً عن تفاؤل الحزب بالمستقبل الاقتصادي والأمني للدولة وخاصة بعد اتمام الانتخابات البرلمانية.

ووجه المتحدث باسم المصريين الأحرار، التحية للجنة العليا للانتخابات، على إعلانها تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية في اجتماعها المقبل، مشيرًا إلى أن استكمال خارطة المستقبل يسهم في إنعاش الدولة وتعزيز اقتصادها.

وحول موقف “المصريين الأحرار” من قانون الخدمة المدنية، قال المتحدث باسم الحزب، إن اللجان النوعية بالحزب عقدت اجتماعات متتالية لإصدار موقف نهائي من القانون ولكن هناك بعض الأرقام في مخصصات رواتب بعض الجهات غير واضحة، مطالباً الدولة بالإعلان عنها لتحديد موقف نهائي من القانون.

وتابع وجيه:” بشكل عام يرى الحزب انه من المستحيل تعافي الإقتصاد دون وجود قوانين تطبق على الجميع وأن يحصل كل مجتهد على ما يستحق”.

وحول إمكانية إجراء انتخابات المحليات قبل البرلمان، قال المتحدث، إن “المصريين الأحرار” يرى أن التشريع الصادر من البرلمان هو ما يؤسس لانتخابات المحليات، مؤكداً ضرورة أن يصدر قانون المحليات من برلمان منتخب.

وحول إمكانية وجود مشاريع إقتصادية للأحزاب على الأرض، قال المتحدث باسم “المصريين الأحرار” إن القانون المصري يمنع مزاولة الأحزاب لأي أنشطة هادفة للربح، مشيرا إلى أن الهدف من الحزب السياسي هو تطوير سياسة الدولة ودعم اقتصادها بتشريعات واضحة وفعالة قابلة للتطبيق، موضحاً الدور الاقتصادي والخدمي منوط بالجمعيات الأهلية،

> ولذلك فإن الحزب أعلن دعمه لجميعة “علشان مصر اللي بنحلم بيها” للمساهمة في حل مشاكل المواطنين.

ونفى وجيه ما يتردد بشأن وقوف “المصريين الأحرار” خلف تأسيس حملة “لا للأحزاب الدينية”، مؤكدا أن الحملة تضم عدد كبير من الأسماء المحترمة التي أسستها، وأن الحزب يتابع الحملة ويرى أنها تعمل في إطار الدستور والقانونالمصري.

وشدد وجيه على احترام “المصريين الأحرار” الكامل لأحكام القضاء.

وعرض المتحدث لأهم فعاليات الحزب خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تصريح الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب، بأن الشعب المصري صاحب الكلمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومطالبته للكتلة الليبرالية بتوعية الناخبين.

ولفت وجيه إلى مشاركة المهندس محمد فريد في لقاء شباب الأحزاب المدنية، حيث طالب بوضع رؤية تجمع شباب الأحزاب، مشيرا إلى استضافة “المصريين الأحرار” للاجتماع بعد القادم.

ولفت وجيه، إلى إعداد لجنة الري بالحزب لتقرير كامل حول أزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر أمام حالة ندرة مائية، وأن الحزب يعد لإطلاق حملات للتوعية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها.

> ولفت المتحدث إلى إصدار “المصريين الأحرار” بيان أدان خلاله العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، مشيرا إلى وجوب محاربة الفكر المتطرف بالتوعية، ومؤكدا أن المجرم الحقيقي في هذه الحوادث هو من نشر هذه الأفكار وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وعرض وجيه لبحث “المصريين الأحرار” إطلاق حملة تبرعات من أجل استعادة تمثال “سخم كام” الأثري من بريطانيا.

> وقال وجيه، إن الآثار المصرية ثروة يجب الحفاظ عليها من أجل الأجيال الجديدة.

وحول قانون المحليات، أشار وجيه إلى وضع مقترح قانون جديد للمحليات وتقديمه للبرلمان المقبل.

وأشار إلى تنظيم أمانة الشباب زيارة لسوهاج من أجل مناقشة الخطط المتسقبلية للحزب في المحافظة، لافتاً إلى نشاط أمانة التدريب والتثقيف، وعرض أهداف ومبادئ الحزب بمقر أمانة عين شمس، وأيضا تنظيم أمانة الوراق مؤتمر جماهيري لمناقشة مشاكل الأهالي وعرضها على المسؤولين، وكذلك استقبال محافظ البحيرة لأعضاء أمانة الحزب لمناقشة مشاكل الأهالي وتقديم مقترحات بالحلول المناسبة لها.

ولفت إلى تنظيم صالون الحزب الثقافي لندوة حول مستقبل الثقافة في مصر.