فساتين ورديه لإطلالة مفعمة بالأنوثة

في عروض الكوتور التي أقيمت في باريس مؤخراً شاهدنا حضورًا لافتًا للون الوردي في تصاميم فساتين سهرة متنوعة ظهرت على منصات العروض العالمية لموسم خريف وشتاء 2015.

ظهر اللون الوردي في عدد من المجموعات المعروضة لفساتين السهرات منها مجموعة Alexis Mabille الأنيقة ومجموعة إيلي صعب التي ضمت عدداً من فساتين الدانتيل الساحرة التي ستضفي لمسةً من الأنوثة والجمال لإطلالتك، أما في عرض Giambattista Valli وجورج حبيقة فقد ظهر اللون الوردي في تصاميم فساتين ناعمة بأسلوب الأميرات الساحر.



من ناحية أخرى عرض اللون الوردي بطريقة جميلة مع اللون الأسود في بعض الفساتين، ففي أحد التصاميم من مجموعة Giambattista Valli زينت زهور وردية جميلة فستانًا ناعمًا من التول الأسود وشاهدنا أحد الجاكيتات الوردية مع بنطلون أسود في إحدى الإطلالات العصرية في عرض Armani Privé بالإضافة لأحد الفساتين الجذابة في نفس العرض .

كما أعجبنا بالتصاميم الشتوية باللون الوردي التي ظهرت في عروض الكوتور الأخيرة ، كالريش الوردي الناعم في عرض شانيل Chanel والمعطف الرائع المزين بالفرو في عرض ديور Dior.

يضفي اللون الوردي لإطلالتك لمسةً من النعومة والجمال فلا تترددي في اختياره لسهراتك ولكن تذكري أنّ اللون الوردي يحتوي على العديد من الدرجات فاحرصي على اختيار الدرجة المناسبة للون بشرتك لتتألقي بأجمل إطلالة .

شاهدي معنا أجمل تصاميم فساتين الكوتورالوردية وشاركينا برأيك.

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