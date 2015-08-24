بالصور: 15 موديل ساعات يد فاخرة

تُعتبر ساعة اليد إحدى أهمّ قطع الاكسسوار التي من الممكن أن نتزيّن بها، خصوصاً في زمننا الحالي،الذي أصبح فيه للوقت أهمية بالغة، وأصبحت النساء ـ بشكل عام ـ حريصات على تنظيم أوقاتهن بأدقّ الطرق. لهذا، عليك ـ سيدتي ـ باقتناء ساعة يد مميّزة لتنظمي مواعيدك بأجمل أسلوب.

ولهذا، قمنا اليوم بجمع 15 تصميماً مُختلفاً لساعات اليد، من أفخم الدور العالمية، لتنتقي منها ما يعجبك. وخياراتنا كانت شديدة التنوّع، وشملت تصاميم استوحيت من مواضيع متعدّدة كالطبيعة وسحرها، وأعماق البحار، والمرأة العصرية وغيرها. وبعض هذه التصاميم دخل فيها الجلد الملوّن أو ذو اللون الحياديّ، وفق ما رأينا لدى "هيرميس" Hermes، في ساعة "أرسو بوتيت لون" Arceau Petite Lune، أو لدى "ديور فاين جولري" Dior Fine Jewelry، في ساعة " ديور غراند سوار" Dior Grand Soir أو ساعة "إيبور سيكادا" Epure Cicada من "بوشرون" Boucheron.

وبعض هذه الساعات صُنعت من الألماس بشكل كامل، مثل ساعة "إترنال دو شانيل هاي جولوري كاميليا سيكريت واتش" Eternelles de CHANEL High Jewelry Secret Watch من "شانيل" Chanel، أو ساعة "هابي سبورت" Happy Sport من "شوبارد" Chopard؛ وبعض هذه الساعات حملت تصاميم أكثر عصرية مع سوار معدني ذهبي أو فضيّ، وفق ما رأينا لدى "أوميغا" Omega في ساعة "دوفيل بريستسج" DeVille Prestige، أو ساعة " فيابا ديت" Fiaba date من "موريس لاكروا" Maurice Lacroix.

تصاميم ساعات يد مُدهشة اخترناها لك اليوم، فشاهديها بالصور هنا، واختاري منها ساعة الأحلام التي ستنظم وقتك وتزيد من أناقتك ورونقك!

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