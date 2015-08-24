هل هذه النجمة هي السمراء الأكثر أناقة في العالم؟!

تتنافس النجمات على الأناقة ونيل لقب صاحبة الإطلالة الأجمل. وتختلف ـ بالطبع ـ المعايير لأن لكلّ منهن ذوقها الخاصّ ولكلّ منا ذوقه الخاص أيضاً. وما قد يُعجب سيّدة ما أو يُناسبها قد لا يُعجب أو يُناسب سيّدة أُخرى، والعكس بالعكس. لكن هل بإمكاننا الاتفاق على أن النجمة "سيارا" Ciara هي السمراء الأكثر أناقة؟

تتمتع هذه المغنية الأمريكية ذات الـ29 عاماً بذوق رفيع، وتختار دائماً إطلالاتها بعناية فائقة. إنها على عكس مغنيات نمط الـ"R&B" والنساء الأفريقيات - الأمريكيات، إذ أسلوبها هادئ ورزين، ولا يخلو طبعاً من العصرية التي لا تستغني عنها بتاتاً، كما من بعض التمرّد أحياناً. قد نراها صباحاً في ملابس كاجوال مريحة، خصوصاً بعد إنجابها طفلها الأول، إذ تختار سراويل الجينز أو القطن الفضافضة مع القمصان الواسعة والأحذية الرياضية المريحة، ثم نراها في المساء تتألق بأجمل الفساتين على السجادة الحمراء، بتوقيع أهمّ دور الأزياء العالمية أمثال: "إيلي صعب" Elie Saab، و"جيفانشي" Givenchy، و"بالمان" Balmain، و"ديسكوارد" Dsquared2، و"ألكسندر فوتييه" Alexandre Vauthier وغيرها... وقد اختارتها مؤخّراً دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli الوجه الإعلاني الجديد لحملتها لموسم خريف وشتاء 2015-2016.

لا شكّ في أنّ "سيارا" Ciara تمتلك أسلوباً رائعاً في الموضة، كما لا شكّ في أنّ اختياراتها عصرية ومميّزة دائماً، لكن أتستحق لقب السمراء الأكثر أناقة في العالم؟ شاهدي الصور، وأخبرينا رأيك!

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