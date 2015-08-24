مدير أمن القاهرة يتفقد الحملات الأمنية بالعاصمة

تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عدد من الحملات الأمنية، التي قادها اللواء علاء الديجوي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء إبراهيم عوض، مدير إدارة شرطة المرافق، بمشاركة قوات أمن القاهرة.

استهدفت الحملات، رفع كافة الإشغالات و ضبط الباعة الجائلين بمناطق: شارع 9 بالمعادي – الزمالك – شارع نصوح بالزيتون – مدينة بدر – مساكن الشيراتون بالنزهة – منطقة كورنيش ماسبيرو وقصر النيل.

أسفرت الحملة في مجال المرافق، عن 24 إزالة إدارية , 36 إشغال طريق , 11 تلوث بيئة , 37 بائع جائل ، 2 عربة مأكولات ، رفع عدد 17 سيارات متروكة.

وفي مجال المرور تم ضبط، 13 سير عكس الاتجاه، 417 مخالفات نموذج 125 ، 35 تكبيل بالكلابش، 18 سيارات محجوزة ، دراجات بخارية ، 148 رخصة مسحوبة .

وتفقد مدير الأمن الحملات صباح اليوم وكلف الخدمات المرورية بالعمل على تحقيق السيولة المرورية والتأكيد على الرصد الفوري للسيارات المتروكة ورفعها من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وشدد على تواصل الحملات في كافة المحاور و الميادين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط و إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.