أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير أمن القاهرة يتفقد الحملات الأمنية بالعاصمة

Google+ Print
مدير أمن القاهرة يتفقد الحملات الأمنية بالعاصمة مدير أمن القاهرة يتفقد الحملات الأمنية بالعاصمة

تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عدد من الحملات الأمنية، التي قادها اللواء علاء الديجوي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء إبراهيم عوض، مدير إدارة شرطة المرافق، بمشاركة قوات أمن القاهرة.

استهدفت الحملات، رفع كافة الإشغالات و ضبط الباعة الجائلين بمناطق: شارع 9 بالمعادي – الزمالك – شارع نصوح بالزيتون – مدينة بدر – مساكن الشيراتون بالنزهة – منطقة كورنيش ماسبيرو وقصر النيل.

أسفرت الحملة في مجال المرافق، عن  24 إزالة إدارية , 36 إشغال طريق , 11 تلوث بيئة , 37 بائع جائل ، 2 عربة مأكولات ، رفع عدد 17 سيارات متروكة.

وفي مجال المرور تم ضبط، 13 سير عكس الاتجاه،  417 مخالفات نموذج 125 ، 35 تكبيل بالكلابش،  18 سيارات محجوزة ، دراجات بخارية ، 148 رخصة مسحوبة .

وتفقد مدير الأمن الحملات صباح اليوم وكلف الخدمات المرورية بالعمل على تحقيق السيولة المرورية والتأكيد على الرصد الفوري للسيارات المتروكة ورفعها من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وشدد على تواصل الحملات في كافة المحاور و الميادين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط و إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا