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5 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الرياض

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5 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الرياض 5 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الرياض
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن وفاة 5 أشخاص فى الرياض نتيجة الإصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) ، كما أصيب 7 آخرون بالفيروس فى العاصمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إنه "بهذه الوفيات الخمسة اليوم يرتفع عدد الذى قضوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار المرض فى العام 2012 إلى 492 حالة من أصل 1154 إصابة ".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت فى وقت سابق اليوم تسجيل 49 حالة إيجابية مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي, بواقع 47 حالة فى الرياض وحالة واحدة فى كل من نجران وأبها .

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مصر 365

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