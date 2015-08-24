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رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لعقد جلسة استثائية غدا لبحث أزمة النفايات

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رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لعقد جلسة استثائية غدا لبحث أزمة النفايات رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لعقد جلسة استثائية غدا لبحث أزمة النفايات
دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، إلى جلسة استثنائية للمجلس عند العاشرة من يوم غد الثلاثاء، وذلك للبحث فى وضع النفايات الكارثى ولاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة.

قال رئيس الوزراء اللبنانى ، إن موضوع النفايات هى القشة التى قسمت ظهر البعير، وأن النفايات الحقيقية هى النفايات السياسية فى البلد، والشعب ليس مضطرا لتحملها، مطالبا الشعب بعدم استغلاله من قبل فريق، وألا يجعل احد يكسرنا ويضرنا.

وأضاف "سلام"، خلال مؤتمر صحفى عقده الأحد الماضى ، أن ما جرى مؤخرا هو تراكم لما تحمله الشعب من فترة وليس أول مرة فهناك تظاهرات أسبوعيا بتشكيل وفد للتحاور، فلا يوجد شىء للتخبئة، قائلا: "مستعد للتواصل مع كل الجميع لصالح البلد، وأنا فى موقف محايد من جميع القوى السياسية وليس متحيزا إلا للبنان"، موضحا أن أول بند لجدول مجلس الوزراء هو موضوع النفايات.

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