مقتل 12 مسلحاً من حركة الشباب على يد القوات الصومالية

ذكر قائد بارز بالجيش الصومالى أن القوات الحكومية قتلت اليوم الاثنين 12 من مسلحى جماعة الشباب خلال استعادة قرية كانت تحت سيطرة المتطرفين الإسلاميين لست سنوات، واستمر القتال فى جوداهى جنوب الغرب البلاد ثلاث ساعات.

وقال المصدر ،الذى اشترط عدم الكشف عن هويته، إن القوات الحكومية هاجمت "الشباب" ردا على تفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 20 جنديا فى بلدة كيسمايو الساحلية مطلع الأسبوع .

وأضاف أن ثلاثة جنود حكوميين أصيبوا فى القتال،ولكن متحدث باسم "الشباب" قال لإذاعة الاندلس الموالية للمتمردين إن عشرة جنود قتلوا، وقال المسؤول العسكرى إن المنطقة الآن تحت سيطرة الحكومة بالكامل .