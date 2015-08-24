أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 12 مسلحاً من حركة الشباب على يد القوات الصومالية

Google+ Print
مقتل 12 مسلحاً من حركة الشباب على يد القوات الصومالية مقتل 12 مسلحاً من حركة الشباب على يد القوات الصومالية
ذكر قائد بارز بالجيش الصومالى أن القوات الحكومية قتلت اليوم الاثنين 12 من مسلحى جماعة الشباب خلال استعادة قرية كانت تحت سيطرة المتطرفين الإسلاميين لست سنوات، واستمر القتال فى جوداهى جنوب الغرب البلاد ثلاث ساعات.

وقال المصدر ،الذى اشترط عدم الكشف عن هويته، إن القوات الحكومية هاجمت "الشباب" ردا على تفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 20 جنديا فى بلدة كيسمايو الساحلية مطلع الأسبوع .

وأضاف أن ثلاثة جنود حكوميين أصيبوا فى القتال،ولكن متحدث باسم "الشباب" قال لإذاعة الاندلس الموالية للمتمردين إن عشرة جنود قتلوا، وقال المسؤول العسكرى إن المنطقة الآن تحت سيطرة بالكامل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة