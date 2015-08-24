الشرطة الجزائرية ترصد 1000 متعاطف "إلكترونيا" مع تنظيم داعش فى البلاد

رصد الجهاز الأمنى المتخصص فى مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى فى الجزائر، ما يتراوح بين 900 وألف حساب عبر شبكتى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لأشخاص يمدحون تنظيم (داعش) ويشيدون به، بينهم جزائريون يقاتلون فى سورية وليبيا ويتواصلون مع أنصار التنظيم فى الجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية فى موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين نقلا عن مصدر أمنى بارز لم تسمه، :"التحقيقات تتقدم ونحن نراقب عددا من المتعاطفين ونعتبرهم خلايا نائمة وجماعات تجنيد للمقاتلين، إلا أن إعداد ملف ملاحقة قضائية ضدهم يحتاج لبعض الوقت".

وقسم المصدر، الناشطين فى شبكات التواصل الاجتماعى المتعاطفين مع الإرهاب إلى 4 مجموعات، الأولى يملكها أعضاء فى تنظيم القاعدة و" تنظيم جند الخلافة" أو "ولاية الجزائر" الموالى لداعش فى الجزائر. أما الفئة الثانية، فهى فئة الإرهابيين الجزائريين الموجودين فى سورية وليبيا، الذين يستغلون الهواتف الذكية فى الدعاية للتنظيم الإرهابى، وهم الآن تحت الرقابة. بينما الفئة الثالثة، فتمثل أعضاء خلايا التجنيد، وهذه الفئة تمثل لمصالح الأمن الفئة الأكثر خطورة والتى تخضع للمراقبة على مدار الساعة، أما الفئة الرابعة فهى فئة المتعاطفين السلبيين التى تمثل القاعدة العريضة لأصحاب الحسابات فى شبكات التواصل الاجتماعى، وهى مجموعة تقوم بنشر الصور والإصدارات وتشيد بالإرهابيين.