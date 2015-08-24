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ولاية شمال دارفور تنفى حظر طيران بعثة اليوناميد

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ولاية شمال دارفور تنفى حظر طيران بعثة اليوناميد ولاية شمال دارفور تنفى حظر طيران بعثة اليوناميد
نفت حكومة ولاية شمال دارفور اليوم الاثنين، تقارير صحفية، تحدثت عن اتخاذها قرار بحظر طيران البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "اليوناميد"، ويمنعه من التحرك من دون إذن، معتبرة ما ورد فى الخصوص عاريا من الصحة.

وأكد وزير الزراعة والغابات بالولاية، آدم محمد حامد النحلة، نائب الوالي، أن حكومته لم تقم بحظر طيران اليوناميد على الإطلاق، وأن الأخبار التى أوردتها بعض صحف الخرطوم الصادرة اليوم الاثنين، عارية من الصحة تماما.

وأوضح أنه وقف على حركة الطيران الداخلية والخارجية بمطار "الفاشر" عاصمة الولاية، بما فيها اليوناميد، والتى قال "إن رحلاتها تسير بصورة طبيعية".

وقال "إن حكومة الولاية ليست لديها ما تخفيه وأن ما تقوم به كتاب مفتوح ومتاح لكل الناس، وظلت تتعامل مع اليوناميد طوال الفترات الماضية".

وأوضح أن حكومة شمال دارفور، تفاجأت أن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقى، قد قام بخرق البرنامج المعد من قبل، وذلك بالتوجه إلى معسكر "خور ابشي" بولاية جنوب دارفور، من دون إخطار .

وكشف أيضا أن الوفد قد منع السفراء بوزارة الخارجية السودانية المرافقين لهم من مرافقتهم، الأمر الذى دفع الحكومة إلى الإصرار على سفرهم معهم، لافتا إلى أنه وعند عودتهم توجهوا إلى مقر البعثة، ومنعوا السفراء من الدخول إلا بالبطاقات، كما أبدى النحلة، تحفظه على الإفادات التى وجدوها من قبل النازحين بشأن خروج اليوناميد.

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مصر 365

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