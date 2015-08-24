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غدا.. سفن حربية صينية تزور ميناء "بورتسودان" السودانى

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غدا.. سفن حربية صينية تزور ميناء "بورتسودان" السودانى غدا.. سفن حربية صينية تزور ميناء "بورتسودان" السودانى
أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى الصوارمى خالد سعد، اليوم الإثنين، أن سفنا حربية صينية ستبدأ غدا الثلاثاء، زيارة إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، تستغرق ثلاثة أيام.

وقال الصوارمى - فى بيان له اليوم الإثنين - "إن القوات البحرية السودانية ستستقبل الثلاثاء سفنا حربية صينية تقل وفودا عسكرية يصل عددها إلى نحو 800 شخص".

وأضاف أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن الصين من الدول الصديقة للسودان وقد زارها وزير الدفاع السودانى الشهر الماضى.

يشار إلى أن ميناء بورتسودان استضاف خلال العام الجاري، سفنا حربية تركية وإيرانية وباكستانية وخفر السواحل الأميركية، فى إطار دعم الأمن البحرى ومحاربة القرصنة البحرية، لحماية التجارة العالمية، وشملت زيارة السفن الزائرة برامج مصاحبة فى الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، بجانب التدريب وتبادل الخبرات العسكرية مع القوات البحرية السودانية.
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