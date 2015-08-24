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منظمة التحرير الفلسطينية تطلع صحفيين على المخططات الاستيطانية فى بلدة سلوان

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منظمة التحرير الفلسطينية تطلع صحفيين على المخططات الاستيطانية فى بلدة سلوان منظمة التحرير الفلسطينية تطلع صحفيين على المخططات الاستيطانية فى بلدة سلوان
أطلعت دائرة شئون المفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين، وفدا من الصحفيين الأجانب والمحليين على المخططات الاستيطانية التى تهدد حى "بطن الهوى" من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال المستشار القانونى لدائرة شئون المفاوضات، محمد هادية، إن الجولة الميدانية هدفها نقل معاناة الأسر الفلسطينية فى القدس وتحديدا فى سلوان إلى العالم، عبر إطلاع الصحفيين على المخططات الاستيطانية التى تعانيها بلدة سلوان تحديدا فى حى "بطن الهوى" الذى يدعى يهود ملكية أرض فيه قبل 130 عاما بمساحة 5 دونمات و200 متر مربع مقام عليها اليوم 80 منزلا تضم 1300 فرد.

ولفت إلى أن الجولة شملت زيارة حى البستان من بلدة سلوان الذى يهدد الاحتلال بهدم نحو 88 منزلا فيه ضمن هجمته الاستيطانية.

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