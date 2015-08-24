الكلور والموبايل أهم أسباب ظهور التجاعيد مبكرا

قد نعانى من مشاكل بالجلد كثيراً، مثل الجفاف وتغيير اللون والبقع والترهلات، ولا نعرف من أين تأتى هذه المشاكل، لكن هناك الكثير من الأمور التى نفعلها كل يوم قد تؤثر على جلدنا دون أن ندرك وقد تؤدى إلى شيخوخة الجلد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إن كنت تحب السباحة، فهى رياضة جميلة لكن المياه الموجودة بحمام السباحة تحتوى على المزيد من الكلور، وتتشبث بالجلد وتتفاعل مع الأدوية الموضعية والمنظفات، وحتى مستحضرات التجميل، وتضر بالجلد، لذلك ينصح الخبراء باستخدام صابون كبريت بعد الخروج من حمام السباحة لإزالة الكلور على نحو فعال.
>تخطى وجبات الطعام لا يساعد مطلقاً أى شخص على فقدان الوزن أو الحصول على وزن صحى، بل يسبب عادة ترهل الجلد وشيخوخته، مع إصابته بالجفاف، لذلك يجب تناول الوجبات بانتظام وتشمل الفيتامينات E,B3,C,A، فى وجبات الطعام لبناء صحة الجلد.
>استخدام الهاتف لساعات كثيرة يسبب تكون المزيد من البكتيريا على الوجه واليدين، والتى لها تأثير سلبى على الجلد، لذلك يجب عدم التحدث كثيراً فى الهاتف المحمول والحرص على حمل المناديل المضادة للجراثيم للحفاظ على الهاتف نظيفا والجلد أيضاً.
وأوضح تقرير نشر مؤخراً عبر الموقع العالمى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك عادات يمكنها تدمير الجلد، والتى تشمل:
1- الكلور
>إن كنت تحب السباحة، فهى رياضة جميلة لكن المياه الموجودة بحمام السباحة تحتوى على المزيد من الكلور، وتتشبث بالجلد وتتفاعل مع الأدوية الموضعية والمنظفات، وحتى مستحضرات التجميل، وتضر بالجلد، لذلك ينصح الخبراء باستخدام صابون كبريت بعد الخروج من حمام السباحة لإزالة الكلور على نحو فعال.
2- تخطى وجبات الطعام
>تخطى وجبات الطعام لا يساعد مطلقاً أى شخص على فقدان الوزن أو الحصول على وزن صحى، بل يسبب عادة ترهل الجلد وشيخوخته، مع إصابته بالجفاف، لذلك يجب تناول الوجبات بانتظام وتشمل الفيتامينات E,B3,C,A، فى وجبات الطعام لبناء صحة الجلد.
3- استخدام المحمول بكثرة
>استخدام الهاتف لساعات كثيرة يسبب تكون المزيد من البكتيريا على الوجه واليدين، والتى لها تأثير سلبى على الجلد، لذلك يجب عدم التحدث كثيراً فى الهاتف المحمول والحرص على حمل المناديل المضادة للجراثيم للحفاظ على الهاتف نظيفا والجلد أيضاً.