الكلور والموبايل أهم أسباب ظهور التجاعيد مبكرا

قد نعانى من مشاكل بالجلد كثيراً، مثل الجفاف وتغيير اللون والبقع والترهلات، ولا نعرف من أين تأتى هذه المشاكل، لكن هناك الكثير من الأمور التى نفعلها كل يوم قد تؤثر على جلدنا دون أن ندرك وقد تؤدى إلى شيخوخة الجلد.

وأوضح تقرير نشر مؤخراً عبر الموقع العالمى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك عادات يمكنها تدمير الجلد، والتى تشمل:

1- الكلور

2- تخطى وجبات الطعام

3- استخدام المحمول بكثرة