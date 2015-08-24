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"سكسندا" دواء جديد لخفض الوزن من المادة الفعالة لعقار ليراجلوتيد لعلاج السكر

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"سكسندا" دواء جديد لخفض الوزن من المادة الفعالة لعقار ليراجلوتيد لعلاج السكر "سكسندا" دواء جديد لخفض الوزن من المادة الفعالة لعقار ليراجلوتيد لعلاج السكر
أكد الدكتور محمد زيتون، أستاذ السكر بطب الإسكندرية، أنه سيتم طرح عقار جديد لخفض الوزن قريبا، وهو عبارة عن حقن تحت الجلد تستخدم كدواء لعلاج مرض السكر ولكن بجرعة أكبر، موضحا أن هذا الدواء اسمه "سكسندا"، وهو الدواء الجديد لعقار "ليراجلوتيد"، والذى يستخدم كدواء لعلاج مرض السكر ولكن بجرعة أكبر تصل إلى 3 مجم.

وقال الدكتور محمد زيتون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر، إن العقار الجديد "سكسندا" جاءت فكرته بعد أن حقق ليراجلوتيد أو عقار "الفيكتوزا"، الذى يستخدم فى علاج السكر قدرة كبيرة فى خفض الوزن لدى مرضى السكر.

وأوضح أن هذا العقار الجديد أجريت تجارب علية وثبت فعالية فى خفض الوزن، سواء كان الشخص مصابا بالسكر أم لا، حيث إن دواء ليراجلوتيد يستخدم أساسا لعلاج مرضى السكر من النوع الثانى، بجرعة من 1.2 إلى 1.8، وقد أثبتت الدراسات أن ليراجلوتيد يعمل على خفض الوزن بمعدل من 5 : 7% من كتلة الجسم فى فترة من 3 : 6 أشهر، ولكن بعد زيادة الجرعة إلى 3 ملجم بحقن تحت الجلد.

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مصر 365