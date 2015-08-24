تحرير محضرين لمصنعى تعبئة ببنى سويف بسبب نقص وزن أسطوانات البوتاجاز

تمكنت مديرية التموين ببنى سويف بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من أسطوانات البوتاجاز ناقصة الوزن داخل مصنعى تعبئة بمركزى بنى سويف وببا، وتم تحرير المحضرين رقمى 19770 و19550 لسنة 2015، لمخالفة المصنعين شروط التعبئة بهدف توفير كمية من الغاز لتعبئة الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء، وأحيل المحضران إلى النيابة لمباشرة التحقيق فيهما.

كانت حملة يقودها المحاسب شعبان عبد العال مدير عام التموين والمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وتضم عدداً من مفتشى التموين، داهمت مصنعى غاز النيل بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ونورث جاز فى غياضة الشرقية بمركز ببا، وتبين وجود نقص يصل إلى 300 جرام فى تعبئة عدد من الأسطوانات فى الأول، و110 جرامات فى عدد من أسطوانات الثانى، وذلك بعد فحص متوسط الوزن فى حوالى 20 أسطوانة بالمصنعين.