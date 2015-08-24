أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير محضرين لمصنعى تعبئة ببنى سويف بسبب نقص وزن أسطوانات البوتاجاز

Google+ Print
تحرير محضرين لمصنعى تعبئة ببنى سويف بسبب نقص وزن أسطوانات البوتاجاز تحرير محضرين لمصنعى تعبئة ببنى سويف بسبب نقص وزن أسطوانات البوتاجاز
تمكنت مديرية ببنى سويف بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من أسطوانات البوتاجاز ناقصة الوزن داخل مصنعى تعبئة بمركزى بنى سويف وببا، وتم تحرير المحضرين رقمى 19770 و19550 لسنة 2015، لمخالفة المصنعين شروط التعبئة بهدف توفير كمية من الغاز لتعبئة الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء، وأحيل المحضران إلى النيابة لمباشرة التحقيق فيهما.

كانت حملة يقودها المحاسب شعبان عبد العال مدير عام التموين والمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وتضم عدداً من مفتشى التموين، داهمت مصنعى غاز النيل بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ونورث جاز فى غياضة الشرقية بمركز ببا، وتبين وجود نقص يصل إلى 300 جرام فى تعبئة عدد من الأسطوانات فى الأول، و110 جرامات فى عدد من أسطوانات الثانى، وذلك بعد فحص متوسط الوزن فى حوالى 20 أسطوانة بالمصنعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة