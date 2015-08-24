دفاع إسراء الطويل: سنتقدم بتقارير طبية للرد على تقرير السجن بإصابتها بعاهة

قال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، إنها ستمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بعد غد الأربعاء، وسيتم نظر تجديد حبسها فى نفس الجلسة.

وأضاف "حنيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم الجلسة المقبلة بحافظة مستندات تتضمن التقارير الطبية الخاصة بموكلته، وذلك للرد على التقرير الطبى للطبيب المعالج لها بمستشفى السجن والذى ادعى إصابتها بعاهة مستديمة، مؤكداً أن هذه التقارير تضمنت التقارير الخاصة بالطبيب المعالج لإسراء الطويل منذ إصابتها فى تغطية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وما يثبت تحسنها خلال الـ6 أشهر وتقدم الحالة حتى تم القبض عليها.

وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب الجلسة القادمة لخضوع إسراء للعلاج مرة أخرى، موضحاً أن امتناعها عن تلقى العلاج تسبب فى تدهور حالتها الصحية مرة أخرى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، جددت حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.