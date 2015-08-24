6 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجى للسيطرة على حريق مصنع موبيليا بالبساتين

تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب فى الطابق الأخير بمصنع موبيليا وأثاث مكون من أربعة طوابق بمنطقة أبو سلطان بدائرة قسم البساتين بدون معرفة أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال فريد حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق بمصنع موبيليا بالمنطقة الصناعية بالبساتين وعلى الفور أمر مدير الإدارة بانتقال 6 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجى سعة 35 طن مياه إلى مكان الحريق.

وقامت مجموعات الاقتحام والإخلاء بالدفاع المدنى باقتحام المكان ومحاصرة النيران ومنع خطر امتداده إلى باقى الأماكن المجاورة له من المصانع والعقارات وتم إخماد الحريق وتم إخراج كل العاملين بالمصنع تحسبًا لوقوع أى إصابات بالمكان وبذل رجال الدفاع المدنى مجهودًا كبيرًا فى مقاومة النيران نظرًا لوجود مواد سريعة الاشتعال وتمت محاصرة الحريق من كل الاتجاهات وتمت السيطرة عليه.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب النيران والخسائر التى مُنى بها.

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