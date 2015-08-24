بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة موسعة ويضبط 36 حالة إشغال طريق

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة جولة ميدانية، لتفقد الحملات الأمنية الموسعة التى استهدفت رفع كل الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة.

ونجحت الحملات التى قادها اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق وبمشاركة قوات أمن القاهرة، فى استهداف ورفع كل الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بمناطق شارع 9 بالمعادى - الزمالك - شارع نصوح بالزيتون - مدينة بدر - مساكن الشيراتون بالنزهة - منطقة كورنيش ماسبيرو وقصر النيل.

وأسفرت الحملات عن 24 إزالة إدارية، وضبط 36 إشغال طريق، و11 واقعة تلوث بيئة و37 بائعا جائلا، و2 عربة مأكولات، ورفع عدد 17 سيارات متروكة، بالإضافة إلى ضبط 13 مخالفة سير عكس الاتجاه، و417 مخالفات نموذج 125، و35 تكبيل بالكلابش و18 سيارات محجوزة، و31 حجز دراجات بخارية، و148 رخصة مسحوبة.

كما كلف مدير أمن القاهرة الخدمات المرورية بالعمل على تحقيق السيولة المرورية والتأكيد على الرصد الفورى للسيارات المتروكة ورفعها من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وشدد على تواصل الحملات فى كل المحاور والميادين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

>



>