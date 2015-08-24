أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع "ألتراس ربعاوى" يدفع ببطلان القبض عليهم ومحاكمتهم فى أكاديمية الشرطة

Google+ Print
دفاع "ألتراس ربعاوى" يدفع ببطلان القبض عليهم ومحاكمتهم فى أكاديمية الشرطة دفاع "ألتراس ربعاوى" يدفع ببطلان القبض عليهم ومحاكمتهم فى أكاديمية الشرطة
استمعت محكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى مرافعة دفاع عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بالعنف وطالب المحامى محمد الجندى يطلب ببراءة المتهمين الخمسة استنادًا إلى بطلان القبض عليهم لكونه تم بعد أكثر من 24 ساعة على صدور الإذن الصادر من النيابة وبطلان الإذن الصادر من النيابة لبنائه على تحريات غير مادية ودون سند قانونى وبطلان اعترافات المتهمين لكونها جاءت تحت ضغط وإكراه ولعدم حضور محامٍ معهم فى التحقيقات.

والتمس المحامى براءة موكله تأسيسًا على الدفع ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر ثم أكاديمية الشرطة لعدم تحقق مبدأ العلانية كون مكان انعقاد المحكمة يخضع لقانون الشرطة ويحظر على المدنيين دخوله ولمخالفة نص المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع المحامى ببطلان إذن النيابة بضبط أحد المتهمين لصدوره بعد ضبطه وبطلان أقوال الشاهد الثانى الرائد أحمد نجم التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة لمخالفتها الواقع وتضاربها مع شهادته أمام المحكمة، وبطلان شهادة الشاهد الرابع لاستحالة رؤيته للمتهم وقت ارتكاب الواقعة بسبب بعد تواجده عن مكانها وطلب إحالته إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى قوة إبصاره.

وأكد الدفاع أن تحريات المباحث مكتبية وغير جدية، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لتنظيم إرهابى. وشبه رحمة القاضى على المتهمين برحمة الأم على أطفالها مؤكدًا أن القاضى حريص على تحقيق العدالة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات تابع لشركة محمول شهيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365