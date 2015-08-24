دفاع "ألتراس ربعاوى" يدفع ببطلان القبض عليهم ومحاكمتهم فى أكاديمية الشرطة

استمعت محكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى مرافعة دفاع عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بالعنف وطالب المحامى محمد الجندى يطلب ببراءة المتهمين الخمسة استنادًا إلى بطلان القبض عليهم لكونه تم بعد أكثر من 24 ساعة على صدور الإذن الصادر من النيابة وبطلان الإذن الصادر من النيابة لبنائه على تحريات غير مادية ودون سند قانونى وبطلان اعترافات المتهمين لكونها جاءت تحت ضغط وإكراه ولعدم حضور محامٍ معهم فى التحقيقات.

والتمس المحامى براءة موكله تأسيسًا على الدفع ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر ثم أكاديمية الشرطة لعدم تحقق مبدأ العلانية كون مكان انعقاد المحكمة يخضع لقانون الشرطة ويحظر على المدنيين دخوله ولمخالفة نص المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع المحامى ببطلان إذن النيابة بضبط أحد المتهمين لصدوره بعد ضبطه وبطلان أقوال الشاهد الثانى الرائد أحمد نجم التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة لمخالفتها الواقع وتضاربها مع شهادته أمام المحكمة، وبطلان شهادة الشاهد الرابع لاستحالة رؤيته للمتهم وقت ارتكاب الواقعة بسبب بعد تواجده عن مكانها وطلب إحالته إلى مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى قوة إبصاره.

وأكد الدفاع أن تحريات المباحث مكتبية وغير جدية، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لتنظيم إرهابى. وشبه رحمة القاضى على المتهمين برحمة الأم على أطفالها مؤكدًا أن القاضى حريص على تحقيق العدالة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات تابع لشركة محمول شهيرة.