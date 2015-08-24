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دفاع متهم بـ"ألتراس ربعاوى" لـ"القاضى": أنتم أحرص عليه من والدته

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دفاع متهم بـ"ألتراس ربعاوى" لـ"القاضى": أنتم أحرص عليه من والدته دفاع متهم بـ"ألتراس ربعاوى" لـ"القاضى": أنتم أحرص عليه من والدته
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى دفاع المتهمين الـ5 بتشكيل الخلية الإرهابية "ألتراس ربعاوى" وتنفيذ أعمال عنف. وطالب المحامى "محمد الجندى" المحكمة بإجراء تحقيقاتها بخصوص عدم الاستماع لشهود النفى بتحقيقات النيابة، وأن تتلافى المحكمة هذا القصور باستدعاء هؤلاء الشهود، فرد القاضى بأن ذلك سيعد طلبًا احتياطيًا.

وأضاف عضو الدفاع بأنه يشعر بحرص المحكمة على العدالة وأنها أحرص على موكله من والدته، مشيرًا بيده إليها بعد سماح هيئة المحكمة لها بحضور جلسة اليوم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.

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مصر 365